Чеботарь: Во времена Плахотнюка был план, что ДПМ поглотит ПСРМ

Не так давно, когда Демократическую партию возглавлял Владимир Плахотнюк, существовал план, согласно которому ДПМ поглотит ПСРМ и появится Социал-демократическая партия. Теперь этот план реализуется наоборот.

Об этом заявил экс-демократ и депутат группы Pro Moldova Владимир Чеботарь, сообщает cotidianul.md

«Существовал план, по которому ДПМ могла бы поглотить на определенном этапе партию социалистов. Сейчас эта идея реализуется, но мы видим другой вид поглощения», - сказал Чеботарь, уточнив, что определенные процессы, которые происходят сейчас в ДПМ, преследуют достижения именно этой цели.