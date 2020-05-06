Санду: Правительство располагало временем, чтобы помочь бизнесу и гражданам

У нынешнего правительства было достаточно времени и возможностей помочь бизнесу и гражданам.

Об этом в передаче «Главное» с Лилией Бураковской заявила председатель Партии «Действие и солидарность» Майя Санду, пишет point.md.

Раньше Майя Санду отмечала, что у ее правительства было всего 5 месяцев. На программе ведущая отметила, что у правительства Кику было не так много времени, это часть ноября, потом новогодние праздники, а затем правительству пришлось бороться с кризисом. "Когда у них было время продемонстрировать свои экономические успехи?", - задалась вопросом ведущая.

"Они должны были продемонстрировать успехи и во время кризиса, показать, что они знают, что делать, что они могут что-то сделать. Они ничего сейчас не делают для экономических агентов. Сейчас нужно что-то сделать. Были вещи, которые нужно было сделать и в январе, и в феврале. Они могли тогда получить эти 70 миллионов, сейчас было бы больше денег, чтобы отдать экономическим агентам", - отметила Санду.