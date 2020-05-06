Тэнасе: Попытка отзыва судей КС приведет к международному скандалу

Отзыв судей Конституционного суда органами, которые их делегировали, невозможен законом. А любая такая попытка приведёт к огромному скандалу на международном уровне.

Так бывший глава КС Александр Тэнасе прокомментировал в передаче "День за днем" ответ Высшего совета магистратуры депутату Василию Боле, передает publika.md.

ВСМ отклонил жалобу социалиста, потребовавшего лишить мандата трёх судей, и посоветовал обратиться в парламент и правительство.

"Всё, что сейчас творится вокруг Конституционного суда, не подлежит логическому объяснению. Видимо, какие-то игры ведутся на более подковёрном уровне. Вопрос идет о независимости суда, или какие-то группировки пытаются установить новый контроль? Это тоже нельзя исключать", - сообщил Александр Тэнасе.

23 апреля судьи Конституционного суда проголосовали за смещения с поста председателя Владимира Цуркана. Произошло это после того, как было приостановлено действие закона о ратификации соглашения по российскому кредиту, и стало известно о звонке президента, просившего Цуркана дать разъяснения по этому поводу.

Окончательно высказаться о замороженном акте КС должен 7 мая. Тем временем, некоторые конституционные судьи, включая нового председателя Домнику Маноле, обратились в Генеральную прокуратуру с жалобой на давление со стороны политиков и слежку.