Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Тэнасе: Попытка отзыва судей КС приведет к международному скандалу

    06.05.2020 21:17 TVC21 Новости - Политика

    Отзыв судей Конституционного суда органами, которые их делегировали, невозможен законом. А любая такая попытка приведёт к огромному скандалу на международном уровне.

    Так бывший глава КС Александр Тэнасе прокомментировал в передаче "День за днем" ответ Высшего совета магистратуры депутату Василию Боле, передает publika.md.

    ВСМ отклонил жалобу социалиста, потребовавшего лишить мандата трёх судей, и посоветовал обратиться в парламент и правительство.

    "Всё, что сейчас творится вокруг Конституционного суда, не подлежит логическому объяснению. Видимо, какие-то игры ведутся на более подковёрном уровне. Вопрос идет о независимости суда, или какие-то группировки пытаются установить новый контроль? Это тоже нельзя исключать", - сообщил Александр Тэнасе.

    23 апреля судьи Конституционного суда проголосовали за смещения с поста председателя Владимира Цуркана. Произошло это после того, как было приостановлено действие закона о ратификации соглашения по российскому кредиту, и стало известно о звонке президента, просившего Цуркана дать разъяснения по этому поводу.

    Окончательно высказаться о замороженном акте КС должен 7 мая. Тем временем, некоторые конституционные судьи, включая нового председателя Домнику Маноле, обратились в Генеральную прокуратуру с жалобой на давление со стороны политиков и слежку.

     

       