Канду: У меня нет амбиций стать президентом

Я не хочу быть президентом, у меня нет таких амбиций. Я уже был президентом, в некотором смысле.

Об этом заявил лидер парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду в передаче «Главное» с Лилией Бураковской, пишет point.md.

"Давайте будем серьезно относиться к институту власти, институту президентства. У меня нет амбиций стать президентом. Такое решение мы не принимали в нашей парламентской партии. Эти решения принимаются ближе к выборам. Когда придет время, может быть, придется поработать с другими парламентскими оппозиционными партиями, чтобы побороться за одну кандидатуру от всех партий. Все зависит от того, какая ситуация будет ближе к президентским выборам", - отметил Канду.