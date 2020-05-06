Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Канду: У меня нет амбиций стать президентом

    06.05.2020 21:13 TVC21 Новости - Политика

    Я не хочу быть президентом, у меня нет таких амбиций. Я уже был президентом, в некотором смысле.

    Об этом заявил лидер парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду в передаче «Главное» с Лилией Бураковской, пишет point.md.

    "Давайте будем серьезно относиться к институту власти, институту президентства. У меня нет амбиций стать президентом. Такое решение мы не принимали в нашей парламентской партии. Эти решения принимаются ближе к выборам. Когда придет время, может быть, придется поработать с другими парламентскими оппозиционными партиями, чтобы побороться за одну кандидатуру от всех партий. Все зависит от того, какая ситуация будет ближе к президентским выборам", - отметил Канду.  

     

    Обновлено ( 06.05.2020 21:16 )  

       