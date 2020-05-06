Дьяков: Вы можете представить, что Шор, Канду, ПДС и ППДП способны сформировать правительство

Почетный председатель Демократической партии подтвердил, что депутаты ПДС пытаются вести переговоры с ними с целью формирования новой правящей коалиции.

Тем не менее, Дмитрий Дьяков видит в этой идее «некоторую странность». По его словам, абсурдной была бы отправка в отставку правительства Кику, частью которого является ДПМ. Кроме того, демократ скептически относится к способности правых, в том числе групп Канду и Шора, быстро договориться о создании нового правительства, сообщает unimedia.info

«Наши друзья из оппозиции теперь хотят убедить ДПМ отправить в отставку правительство Кику. Я даже обсуждал это с коллегой из ПДС на днях. Давайте предположим, что мы проголосуем за отставку правительства Кику, частью которого мы являемся. Это первая странность. Второй момент заключается в том, что через три дня мы должны назначить другое правительство. Как можно так играть с делами в стране?», - спросил Дьяков.

По словам депутата от Демократической партии, политическая нестабильность это последнее, что нужно нашей стране в ситуации пандемии.

«В таком случае никто больше не даст нам денег. Это все то, что пообещал ЕС, Всемирный банк. С кем им вести переговоры, если нет правительства? Вопрос заключается в том, насколько быстро удастся назначить новый кабмин. Однако, как вы себе представляете, что Канду, Шор, ПДС, ППДП смогут сесть за стол переговоров и назначить работающее правительство? Пусть выйдет серьезный человек, чтобы доказать нам, что да, такое возможно. Мы должны говорить, искать какие-то компромиссы, готовиться к следующему дню», - сказал Дьяков.

Однако демократ рад, что некоторые коллеги «проснулись и готовы к переговорам».

«Мы рады, что некоторые коллеги проснулись и готовы к разговору. Нет проблем, сядем и поговорим, поищем решения, но давайте заниматься серьезными вещами», - сказал Дьяков.

Комментарий Дмитрия Дьякова прозвучал в контексте заявления депутата ПДС Михая Попшоя, сказавшего, что они «готовы заключить союз даже с чертом» для того, чтобы выиграть борьбу с Игорем Додоном.