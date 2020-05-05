Канду: Власти намерены воспользоваться пандемией, чтобы ослабить демократию и экономику

Власти намерены воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы еще больше ослабить демократию и экономику страны.

Такое мнение высказал лидер парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду в статье для Euronews "Будущее Молдовы поставлено под угрозу из-за троянского кредита из Москвы", передает infotag.md

Канду считает, что "единственная цель данного кредита - электоральная".

"Он призван повысить шансы на переизбрание президента Додона на выборах в этом году. Хотя кредит главным образом направлен на модернизацию инфраструктуры, половина суммы будет выплачена в конце октября, за несколько дней до выборов (и начала зимы)", - мотивирует Канду.

По его словам, "эта сделка является примером политической коррупции и экономической неэффективности и ассоциируется с недавним прошлым, когда с 2012 по 2014 гг. из банковской системы Молдовы был украден миллиард долларов США".

Канду также напомнил про обращение в Конституционный суд по поводу кредита, который был приостановлен до окончательного решения 7 мая.

"Президент просто взорвался, начал нападки на независимый суд и пригрозил, что пенсии и зарплаты не будут выплачены, если сделка не состоится. Маски сброшены, и к президенту Додону и правительству вместе с представителями ДПМ, которые поддерживают их в парламенте, следует обращаться соответствующим образом. Если закрыть глаза - это поощрит данных тайных автократов. Такие вещи не должны игнорироваться, они должны быть наказаны за политическую и демократическую коррупцию", - считает экс-спикер парламента.

При этом, он выразил надежду, что "проевропейская оппозиция объединится вокруг заслуживающего доверия кандидата и положит конец президентству Додона в ноябре", чему может помочь "сильная международная реакция".