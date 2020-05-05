Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    ВСМ на запрос депутата Боли о судьях КС: Это не в нашей компетенции
    Высший совет магистратуры (ВСМ) перенаправил уведомление депутата-социалиста Василе Боля касательно деятельности трех ...
    24
    Канду: Власти намерены воспользоваться пандемией, чтобы ослабить демократию и экономику
    Власти намерены воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы еще больше ослабить демократию и экономику страны. ...
    42
    Нэстасе отозвал свое ходатайство перед ВСМ в отношении судьи КС Владимира Цуркана
    Председатель политической партии Платформа „Достоинство и правда” Андрей Нэстасе отозвал свое ходатайство перед ...
    63
    Санду о критике в свой адрес: Я не читаю этих товарищей
    Экс-премьер министр уверена, что правительство может получить еще больше кредитов, но оно не умеет правильно вести переговоры. ...
    64
    Усатый: На заседании ДПМ была попытка исключить Никифорчука из партии
    Фото: TVC21 На вчерашнем заседании ДПМ лидер партии Павел Филип намеревался исключить Евгения Никифорчука из фракции. ...
    72
    Министр внутренних дел Павел Войку инфицирован коронавирусом
    Об этом министр заявил на своей странице в Facebook, уточнив, что болезнь протекает в легкой форме и он не нуждается в госпитализации, ...
    115
    Слусарь: Коалиции ДПМ-ПСРМ осталось недолго
    Вице-председатель парламента Александр Слусарь утверждает, что альянс между ПСРМ и ДПМ не продлится долго. ...
    133
    Андриан Канду: ДПМ вошла в коалицию, чтобы помочь Додону получить второй мандат
    Депутаты ДПМ уходят из партии по причине разочарования, непонятной позиции партии и лжи, свидетелями которой они стали. ...
    519
    Количество людей, инфицированных новым типом коронавируса, превысило четыре тысячи
    Количество людей, инфицированных новым типом коронавируса, достигло 4052 случаев. В течение субботы, 2 мая, было зарегистрировано ...
    538
    Андриевский: Оппозиция приходит во власть неподготовленной
    В целом, если взять всю оппозицию Молдовы, она очень бестолковая, к сожалению. Власть такая же. ...
    811

    • Канду: Власти намерены воспользоваться пандемией, чтобы ослабить демократию и экономику

    05.05.2020 13:42 TVC21 Новости - Политика

    Власти намерены воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы еще больше ослабить демократию и экономику страны.

    Такое мнение высказал лидер парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду в статье для Euronews "Будущее Молдовы поставлено под угрозу из-за троянского кредита из Москвы", передает infotag.md

    Канду считает, что "единственная цель данного кредита - электоральная".

    "Он призван повысить шансы на переизбрание президента Додона на выборах в этом году. Хотя кредит главным образом направлен на модернизацию инфраструктуры, половина суммы будет выплачена в конце октября, за несколько дней до выборов (и начала зимы)", - мотивирует Канду.

    По его словам, "эта сделка является примером политической коррупции и экономической неэффективности и ассоциируется с недавним прошлым, когда с 2012 по 2014 гг. из банковской системы Молдовы был украден миллиард долларов США".

    Канду также напомнил про обращение в Конституционный суд по поводу кредита, который был приостановлен до окончательного решения 7 мая.

    "Президент просто взорвался, начал нападки на независимый суд и пригрозил, что пенсии и зарплаты не будут выплачены, если сделка не состоится. Маски сброшены, и к президенту Додону и правительству вместе с представителями ДПМ, которые поддерживают их в парламенте, следует обращаться соответствующим образом. Если закрыть глаза - это поощрит данных тайных автократов. Такие вещи не должны игнорироваться, они должны быть наказаны за политическую и демократическую коррупцию", - считает экс-спикер парламента.

    При этом, он выразил надежду, что "проевропейская оппозиция объединится вокруг заслуживающего доверия кандидата и положит конец президентству Додона в ноябре", чему может помочь "сильная международная реакция".

     

       