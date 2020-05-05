Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    ВСМ на запрос депутата Боли о судьях КС: Это не в нашей компетенции
    Высший совет магистратуры (ВСМ) перенаправил уведомление депутата-социалиста Василе Боля касательно деятельности трех ...
    24
    Канду: Власти намерены воспользоваться пандемией, чтобы ослабить демократию и экономику
    Власти намерены воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы еще больше ослабить демократию и экономику страны. ...
    41
    Нэстасе отозвал свое ходатайство перед ВСМ в отношении судьи КС Владимира Цуркана
    Председатель политической партии Платформа „Достоинство и правда” Андрей Нэстасе отозвал свое ходатайство перед ...
    63
    Санду о критике в свой адрес: Я не читаю этих товарищей
    Экс-премьер министр уверена, что правительство может получить еще больше кредитов, но оно не умеет правильно вести переговоры. ...
    64
    Усатый: На заседании ДПМ была попытка исключить Никифорчука из партии
    Фото: TVC21 На вчерашнем заседании ДПМ лидер партии Павел Филип намеревался исключить Евгения Никифорчука из фракции. ...
    72
    Министр внутренних дел Павел Войку инфицирован коронавирусом
    Об этом министр заявил на своей странице в Facebook, уточнив, что болезнь протекает в легкой форме и он не нуждается в госпитализации, ...
    115
    Слусарь: Коалиции ДПМ-ПСРМ осталось недолго
    Вице-председатель парламента Александр Слусарь утверждает, что альянс между ПСРМ и ДПМ не продлится долго. ...
    133
    Андриан Канду: ДПМ вошла в коалицию, чтобы помочь Додону получить второй мандат
    Депутаты ДПМ уходят из партии по причине разочарования, непонятной позиции партии и лжи, свидетелями которой они стали. ...
    519
    Количество людей, инфицированных новым типом коронавируса, превысило четыре тысячи
    Количество людей, инфицированных новым типом коронавируса, достигло 4052 случаев. В течение субботы, 2 мая, было зарегистрировано ...
    538
    Андриевский: Оппозиция приходит во власть неподготовленной
    В целом, если взять всю оппозицию Молдовы, она очень бестолковая, к сожалению. Власть такая же. ...
    811

    • Нэстасе отозвал свое ходатайство перед ВСМ в отношении судьи КС Владимира Цуркана

    05.05.2020 13:33 TVC21 Новости - Политика

    Председатель политической партии Платформа „Достоинство и правда” Андрей Нэстасе отозвал свое ходатайство перед Высшим советом магистратуры, в котором он просил инициировать дисциплинарное производство в отношении судьи Конституционного суда Владимира Цуркана.

    В беседе с корреспондентом IPN Андрей Нэстасе заявил, что он отозвал своё ходатайство вследствие решения Конституционного суда от 23 апреля, которым Владимир Цуркан был смещён с должности председателя КС. Этим решением была дана юридическая оценка фактам, схожим с упомянутыми в ходатайстве перед ВСМ, пояснил Нэстасе.

    Ранее лидер Платформы DA ходатайствовал перед ВСМ о начале дисциплинарного производства в отношении Владимира Цуркана, занимавшего тогда должность председателя Конституционного суда. Ходатайство было подано после того, как президент Игорь Додон заявил, что у него состоялся телефонный разговор с Владимиром Цурканом по поводу приостановки закона, которым правительство взяло на себя ответственность, и судья рассказал ему, как проходило голосование по приостановке закона. Позднее судьи КС сместили Цуркана с должности председателя, на этот пост была назначена Домника Маноле.

     

       