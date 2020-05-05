Нэстасе отозвал свое ходатайство перед ВСМ в отношении судьи КС Владимира Цуркана

Председатель политической партии Платформа „Достоинство и правда” Андрей Нэстасе отозвал свое ходатайство перед Высшим советом магистратуры, в котором он просил инициировать дисциплинарное производство в отношении судьи Конституционного суда Владимира Цуркана.

В беседе с корреспондентом IPN Андрей Нэстасе заявил, что он отозвал своё ходатайство вследствие решения Конституционного суда от 23 апреля, которым Владимир Цуркан был смещён с должности председателя КС. Этим решением была дана юридическая оценка фактам, схожим с упомянутыми в ходатайстве перед ВСМ, пояснил Нэстасе.

Ранее лидер Платформы DA ходатайствовал перед ВСМ о начале дисциплинарного производства в отношении Владимира Цуркана, занимавшего тогда должность председателя Конституционного суда. Ходатайство было подано после того, как президент Игорь Додон заявил, что у него состоялся телефонный разговор с Владимиром Цурканом по поводу приостановки закона, которым правительство взяло на себя ответственность, и судья рассказал ему, как проходило голосование по приостановке закона. Позднее судьи КС сместили Цуркана с должности председателя, на этот пост была назначена Домника Маноле.