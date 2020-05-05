Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Санду о критике в свой адрес: Я не читаю этих товарищей

    05.05.2020 13:29 TVC21 Новости - Политика

    Экс-премьер министр уверена, что правительство может получить еще больше кредитов, но оно не умеет правильно вести переговоры. А людям надо помочь. И компаниям не дать умереть, иначе некому будет платить налоги. Об этом в передаче «Главное» с Лилией Бураковской заявила председатель Партии «Действие и солидарность» Майя Санду, передает eNews.

    -В ряде телепрограмм звучал вопрос, а что было бы, если бы было правительство Санду? Вы, наверное, слышали эти комментарии – Воронина, Чубашенко, Лучинского, все сходились на том, что это был бы полный кошмар. Каково вам было это выслушивать? Вы бы совсем не справились и было бы совсем страшно?

    «Я не читаю этих товарищей. Мне не интересно. То, что говорят, это их проблема. Люди сегодня живут, у них проблемы и их нужно решать. И, к сожалению, у нас такое правительство, которое не может им помочь». 

    Санду признает, что, независимо от всего этого, людям нужны деньги. И компаниям, они не должны умирать, потому что потом некому будет платить налоги, и очень трудно воссоздавать экономику.

    «Можно получить еще больше денег у внешних доноров, если очень захотеть. Нормально с ними разговаривать, а не высокомерно, как это получается у премьер-министра. Конечно, если выполнить некоторые требования», уверена политик.

     

       