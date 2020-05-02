Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андриан Канду: ДПМ вошла в коалицию, чтобы помочь Додону получить второй мандат

    02.05.2020 18:55 TVC21 Новости - Политика

    Депутаты ДПМ уходят из партии по причине разочарования, непонятной позиции партии и лжи, свидетелями которой они стали. Об этом заявил председатель парламентской группы PRO Moldova Андриан Канду в программе «Главное» с Лилией Бураковской.

    «Выход Руксанды Главан был предсказуем, потому что, зная своих коллег, их видение и характер, я понимаю, что очень многие недовольны сегодняшней ситуацией в стране, работой правительства. Они разочарованы и тем, как обстоят дела в Демократической партии… Среди депутатов ДПМ есть еще люди, которые хотят уйти. Я не хочу сейчас выглядеть как охотник за депутатами, но сегодня руководство ДПМ совершает ошибку за ошибкой. Очевидно, что мы будем свидетелями еще многих сюрпризов в политической жизни Молдова», - сказал депутат.

    Комментируя заявление председателя ДПМ Павла Филипа о том, что из партии уходят люди, привыкшие рассматривать её как денежный мешок, Канду ответил: "Оппозиция лишена преимуществ власти. Это сложно, потому что тяжело продвинуть даже хорошие инициативы. Зато проще с точки зрения искренности и честности, это бесспорно".

    Отвечая на вопрос ведущей, что изменилось за год в ПСРМ, что год назад она была достойным союзником для создания коалиции, а сегодня уже нет, лидер группы PRO Moldova ответил: «Тогда была бы другая пропорция власти, у демократов был бы как минимум премьер-министр и президент Додон не имел бы столько власти. На сегодня он получил и контроль над СИБом, и над  SPPP,и социалисты получили контроль над ЦИКом и тд.  Демократическая партия сегодня практически незаметна, и я думаю, что она вошла в коалицию сейчас с условием, что она поможет Игорю Додону получить второй президентский мандат ", - заявил Андриан Канду.

    «Посмотрите, как ведет себя президент страны и как по важности упали должности спикера парламента и премьер-министра. Смотря новости можно подумать, что у нас президентская республика, а по конституции у нас парламентская республика. Первая скрипка должна быть у премьер-министра, а у парламента должна быть своя важная роль. У президента более символические полномочия, президент должен быть медиатором в политической жизни, а он ведет себя так – как-будто это он принимает все решения», - сказал депутат.

     

    Обновлено ( 02.05.2020 19:18 )  

       