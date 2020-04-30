Шелин: Мы будем принимать участие в президентских выборах

Всем известно, что в этом году состоятся президентские выборы, мы будем принимать участие в выборах.

Лидер СДП Виктор Шелин заявил об этом в программе "Главное", пишет point.md.

На вопрос ведущей о том, будет ли Шелин участвовать лично в выборах, он ответил, что участие будет принимать партия. Кандидат будет выбран на Национальном совете.

"Вместо партийной работы нам пришлось сейчас заниматься вопросами антикризисных предложений. Я могу открыто сказать, что кроме нашей партии никто не сформулировал никакого комплексного предложения для законодательной и исполнительной власти по выходу страны из кризиса", - отметил Шелин.