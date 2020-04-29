Попшой заявил, что узнал о решении КС из СМИ: Никакой многоходовочки (видео)

Старт развитию нашумевшим решениям КС дал президент, когда публично рассказал о разговоре с г-ном Цурканом. Это неприемлемо, независимая инстанция не должна согласовывать свои действия. Об этом заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской Михай Попшой, вице-председатель ПДС, вице-спикер парламента РМ, передает eNews.

-КС сейчас является активным политическим игроком? Было ли запланировано отстранение председателя?

«Это самая высокая инстанция в конституционном праве и она решает очень серьезные вопросы, а том числе политические. Я бы не сказал, что КС политизирован. О решении КС по вотуму недоверия Цуркану, а через пару часов о приостановке договора по российскому кредиту, мы узнали из прессы. Поэтому никакой многоходовочки не может быть».

Попшой считает, что самый веский аргумент то, что судьи выразили вотум недоверия г-ну Цуркану из-за того, что он выдал Додону секрет из работы судей.

«Если и была многоходовочка, то первый ход сделал именно г-н Додон, он подставил г-на Цуркана самым нелепым образом. У нас были такие прецеденты, когда г-на Пулбере отстраняли, г-на Муруяну из-за подобной ситуации».

Депутат уверен, что г-ну Додону нужно было дважды подумать, прежде чем делать такие заявления.