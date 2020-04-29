Санду: Мы пытаемся убедить ДПМ, что альянс с социалистами наносит ущерб Молдове

Майя Санду сообщила, что оппозиция пытается убедить представителей Демократической партии в том, что решения, которые последние принимают вместе с ПСРМ, «наносят ущерб стране и демократическим процессам», сообщает eNews.

Об этом она заявила в ходе передачи Puterea a Patra, пишет point.

По словам Санду, существует возможность сформировать новое правительство без социалистов, но только с помощью голосов ДПМ.

«Это маловероятно, пока ДПМ выбирает службу Додону. Те, кто сегодня играет по правилам Додона, должны изменить своё отношение… Во-первых, ДПМ должна отказаться от поддержки Додона. До тех пор нет смысла обсуждать дальнейшие действия. Наши коллеги пытаются убедить ДПМ, что положение дел и решения, которые они принимают, наносят ущерб стране и демократическим процессам. Игорь Додон вместе с социалистами работают на предвыборную кампанию и интересы другой страны, если посмотреть на то, каким образом продвигается это соглашение о кредите от России», — сказала лидер ПДС.

Санду добавила, что правые должны объединиться на следующих президентских выборах.

«Правый фланг должен осознать, что наш общий противник — Игорь Додон, который убивает шансы на то, что эта страна однажды будет хорошо жить. Поэтому нам необходимо выступить единым фронтом. Если сравнивать ситуацию с 2016-м годом, то шансы у правых кандидатов не так уж велики. В 2016 году у Плахотнюка был кандидат, которого он активно поддерживал с помощью админресурсов, телевидения, денег… Тогда был риск, что никто из оппозиции не попадет во второй тур. Сейчас таких угроз нет, но надо понимать, что Игорь Додон — это противник, от которого надо избавить страну», — сказала она.