Александр Слусарь: Мы хотим отставки правительства, а не досрочных выборов

Молдову ждут огромные проблемы в экономике. 80 % бизнеса в тяжелейшем состоянии, почти 90 % населения останутся без работы. Потому ППДП выступает за отставку правительства Кику, как не справившееся с проблемами в период пандемии. Свою точку зрения в передаче «Главное» с Лилией Бураковской депутат высказал Александр Слусарь, вице-спикер парламента РМ, вице-спикер ППДП, передает eNews.

«Мы никогда не настаивали на досрочных парламентских выборах, но никогда их и не боялись. На сегодняшний день я ни по социальным причинам, ни по юридическим причинам не вижу оснований, что выборы могут пройти в этом году, тем более одновременно с президентскими. Если до 9 мая не уйдёт правительство в отставку, то технически и юридически невозможно провести досрочные парламентские выборы, потому что это последние 6 месяцев мандата президента».

Слусарь считает, что эта страшилка возникает, как только демократы некомфортно себя чувствуют в коалиции, где они становятся аппендиксом Додона. Их пугают досрочными выборами.

«Мы за отставку правительства. Боюсь, что у нас будут огромнейшие проблемы в экономике, потому что это правительство действует в интересах узкого круга бизнесменов, бросает на произвол судьбы 80 % бизнеса и 90 % человек, которые останутся без работы. И мы хотим его отставки, но это не значит, что хотим досрочных выборов».

-Так в парламенте есть 4 фракции, делайте вместе что-то.

«Нет, у них свои цели, у нас свои. У нас нет никакой синхронной повестки. Вы прекрасно знаете мое мнение о Шоре, Канду и где им место. С ними гораздо лучше в свое время уживался Додон, он дружил с Канду и Шором, это факт».

Слусарь просит не валить с больной головы на здоровую. Он знает, что у них была одна сумка и один самолет.