Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Сергей Сырбу заявил, что не против российского кредита, но вопрос в условиях

    28.04.2020 21:53 TVC21 Новости - Политика

    Парламентская группа Pro-Moldova оспорила в КС соглашение о предоставлении Молдове российского кредита.

    Депутаты считают, что нарушена процедура, не было транспарентности и экспертизы, что впоследствии может ущемить экономические интересы РМ. Об этом рассказал в передаче «Главное» с Лилией Бураковской депутат Сергей Сырбу, передает enews.md

    - По поводу российского кредита. Вы автор обращения в КС. Что вы нашли такого, что противоречит Конституции РМ?, - спросила ведущая программы.

    «Группа Pro-Moldova ни в коем случае не против помощи и не против кредита от РФ. Мы никогда не были русофобами. Я считаю, что Молдова нуждается в кредите. Но мы не можем допустить, чтобы соглашение было утверждены таким нетранспарентным образом. Не согласовывались и не обсуждались его условия», - отметил депутат.

    Сырбу считает, что мы не можем принять любые условия, когда РМ может утонуть в огромной долговой яме из-за частных долгов, которые могут стать государственными.

    «Правительство очень быстро утвердило кредитное соглашение, были нарушены все процедуры и этапы любого международного договора. Нет отзывов, экспертизы. Мы не знаем, кто вел переговоры, подписывал договор от РФ и от РМ», - сказал Сырбу.

    Депутат заявил, что была нарушена конституционная процедура.

    «Мы считаем, что вправе просить КС ее проверить. Если нам скажут, что все хорошо, будем иметь то, что имеем. Но все равно считаем, что нужно было договариваться, чтобы РМ экономически не была ущемлена», - добавил Сырбу.

     

     