Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Санду: Додон устроил настоящую охоту на судей Конституционного суда

    27.04.2020 13:06 TVC21 Новости - Политика

    Лидер ПДС Майя Санду утверждает, что из правоохранительных органов поступает информация о том, что Игорь Додон и люди из его окружения начали "настоящую охоту" на судей Конституционного суда.

    «Вся государственная машина была задействована для поиска причин давления на судей и членов их семей в попытке навязать решение по российскому кредиту, которое было бы удобным для социалистов. Кажется, Додон хочет стать Плахотнюком. Я напоминаю Додону, что Плахотнюку пришлось бежать из страны именно потому, что он пересек все красные линии. Не испытывайте терпение людей, которые и так устали от коррупции и бедности. А те, кто служит Додону, должны прекратить выполнять незаконные приказы, потому что придет день, когда они ответят, и воры больше не будут в силах их защитить», - написала Майя Санду на своей странице в Facebook, сообщает deschide.md

    Политик также добавила, что судьи Конституционного суда должны иметь возможность выполнять свои обязанности независимо, беспристрастно и, подчиняясь исключительно Конституции.

    Следует отметить, что ранее депутат Сергей Литвиненко заявил, что за судьями КС постоянно следят сотрудники двух госструктур.

    Напомним, что 23 апреля Конституционный суд принял решение об отставке председателя КС Владимира Цуркана. На его местo была назначена судья Домника Маноле.

    Это произошло после того, как президент Игорь Додон сказал, что он обсуждал по телефону с Владимиром Цурканом закон, за который правительство Кику взяло на себя ответственность.

     