Игорь Додон: Шор, Канду и, возможно, Плахотнюк стоят за решениями КС

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Глава государства Игорь Додон утверждает, что его телефонный разговор с экс-председателем Конституционного суда Владимиром Цурканом не является поводом для отстранения последнего от должности. По мнению президента, такие обсуждения являются „межведомственными отношениями со всеми учреждениями, обычными, нормальными отношениями”,

отмечает IPN.

„Не хочу комментировать некие дискуссии внутри Конституционного суда, потому что я уважаю КС, именно в этом его формате. Я участвовал тогда в должности президента, когда была другая правящая коалиция, в приходе к власти этого состава. Но я считаю эти аргументы необоснованными. Абсолютно ничего не было нарушено. Президент страны является председателем Высшего совета безопасности, и в то время, когда важное решение, касающееся чрезвычайного положения, было заблокировано КС в тот вечер, я, очевидно, должен был позвонить его руководителю. Был бы у КС другой руководитель – я позвонил бы другому руководителю. Это межправительственная сеть, это государственная сеть, по ней звонят и спрашивают: извиняюсь, какова ситуация? Что с тем-то законом, он вступает в силу или нет?”, - заявил Игорь Додон в эфире национального телеканала Moldova 1.

Президент страны говорит, что под руководством бывшего депутата-социалиста Владимира Цуркана, по сравнению с периодом правления Демократической партии, Конституционный суд вёл себя достойно.

„Речь не идёт, как кто-то сказал, о тайне голосования. Хочу напомнить, что в прошлом году кто-то, также из членов КС, даже заявил, как он проголосовал – за кого и как. Не буду называть имя, потому что они выяснят между собой. Я категорически не могу согласиться с тем, что это может являться поводом для принятия таких решений. Но они взяли на себя ответственность за это решение, это относится к их внутренним дискуссиям. Давайте будем откровенны и посмотрим на вещи трезво: под руководством господина Владимира Цуркана КС демонстрировал очень достойное поведение, по моему мнению и по мнению общества. Не было тех отклонений, которые имелись при предыдущем правлении, до июня, когда КС являлся политическим инструментом в руках ДПМ и Плахотнюка”, - добавил Игорь Додон.

Глава государства утверждает, что за последними решениями КС о блокировании и приостановлении некоторых законов стоят Илан Шор, Андриан Канду и даже бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк.

„Мы видим политическую игру, и мы знаем, кто ведёт эту политическую игру. За ними стоят Шор, Канду, возможно, Плахотнюк. Тот же персонаж Сырбу, который в июне прошлого года, в 8 вечера или в 7 утра, писал заявления об отстранении президента или премьер-министра Майи Санду, тот же персонаж был вчера в КС. Мы знаем, что происходит, знаем тех лиц, которые пытаются вновь захватить государственные институты. Мы уже отстраняли олигархические режимы, мы отстраним его ещё раз, во второй, в третий раз. Надеюсь, что Конституционный суд и его судьи осознают соответствующие риски”, - подчеркнул президент.