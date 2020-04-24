Канду ответил ПСРМ: Не перекладывайте вину на оппозицию

Не перекладывать вину на оппозицию и отказаться от подковерных игр рекомендовал социалистам лидер группы PRO Moldova Андриан Канду.

Он посоветовал правящему большинству засучить рукава и взяться за работу. Реакция последовала после обвинений ПСРМ во вмешательстве некоторых политических групп в решения КС, передает publika.md

«Из-за пандемии страна находится на пороге экономического кризиса. Этот кризис выявил неспособность нынешних властей организовать работу и то, что они часто путают национальные интересы с личными», - написал Канду в Фейсбуке.

По словам политика, криминальные группы и экономические интересы, скрытые под политическими брендами, наблюдаются в парламентском большинстве, а также в контролируемых им госучреждениях.