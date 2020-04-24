ППДП ответила на обвинения социалистов: Пусть представят доказательства

«Нет оснований полагать, что кто-то контролирует Конституционный суд». Так отреагировали на обвинения социалистов представители ППДП.

«Партия социалистов видит только черное и белое. По их мнению, если они что-то не контролируют, это означает, что это делает кто-то другой», - заявил вице-председатель ППДП Александр Слусарь, передает publika.md

«Мы помним, как были назначены члены Конституционного суда. Там, вероятно, собраны люди из разных областей, с разными взглядами. У меня нет оснований полагать, что кто-то контролирует Конституционный суд. Если у ПСРМ есть доказательства, пусть их предоставит», - отметил он.

Напомним, ПСРМ обвинила парламентскую оппозицию в том, что она стоит за решениями сменить руководство Конституционного суда и приостановить ратификацию российского кредита.