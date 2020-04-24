ПСРМ обвиняет оппозицию в том, что она стоит за вчерашними решениями КС

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За решением сменить руководство Конституционного суда и приостановить ратификацию российского кредита стоит парламентская оппозиция. В этом убеждены представители ПСРМ.

В пресс-релизе формирования отмечается, что «произошедшие вчера изменения в Конституционном суде на самом деле являются попыткой взять фундаментальный институт государства под контроль преступной группы. Эта группа стремится полностью парализовать государство в условиях пандемического кризиса, блокировать социально-экономические инициативы Правительства до тех пор, пока граждане больше не будут получать зарплаты и пенсии. Эта ситуация весьма вероятна, если пакет законов, проголосованных вчера в парламенте, будет отменен», передает publika.md

Представители оппозиционных партий пока не прокомментировали обвинения социалистов.