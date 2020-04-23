Парламент Молдовы ратифицировал российский кредит

Сегодня днем, 23 апреля, молдавский парламент проголосовал в двух чтениях за ратификацию кредитного соглашения с Россией в размере 200 миллионов евро.

Стоит отметить, что обсуждение этого проекта вызвало жаркие споры на пленарном заседании. Но в итоге 56 депутатов проголосовали за его ратификацию.

Премьер-министр Ион Кику отметил, что цель кредита — финансировать нужды бюджета Республики Молдова. Он также добавил, что кредитное соглашение не угрожает экономической безопасности страны, пишет point.md.

«В настоящее время в министерстве финансов работают лучшие специалисты. Переговоры проходили в строгом соответствии с законом. Как результат этих переговоров у нас есть соглашение, действующее на благо страны», - заявил Кику.

В соответствии с положениями соглашения, сумма в размере 200 миллионов евро будет выделена в течение 2020 года двумя траншами, по 100 миллионов евро каждый. Процентная ставка по предложенному кредиту составляет 2% годовых. Срок погашения кредита составляет 11 лет с льготным периодом в 1 год и возможностью досрочного погашения.

Оппозиция считает, что данный проект имеет много рисков для экономики страны. Депутаты Pro Moldova, PAS, Платформы DA и партии "Шор" воздержались от голосования, скандируя при этом "Позор!".

Напомним, утром депутаты от Pro Moldova пришли к зданию Конституционного суда, чтобы оспорить условия кредитного соглашения на 200 миллионов евро с Российской Федерацией.

Лидер PAS Майя Санду предложила отказаться от ряда обязательств, предусмотренных в этом соглашении. Более того, партия PAS пригласила ДПМ на переговоры. Однако, демократы не пришли на встречу, аргументируя это тем, что должны были присутствовать на парламентских комиссиях.

Депутаты Серджиу Сырбу и Думитру Алайба на заседании парламента отметили, что кредитное соглашение с Россией может стать самым большим преступлением после "кражи миллиарда".