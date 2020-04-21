Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Урекян: Страх потерять власть будет держать ДПМ и ПСРМ вместе

    21.04.2020 11:51 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Серафим Урекян считает, что альянс этих двух партий достаточно крепкий, и никто из них не хочет досрочных выборов. Дай бог, стране нормально выйти из пандемии и наладить жизнь в стране. Потому что и так трудностей хватает.

    Свое мнение высказал экс-генпримар столицы в передаче «Главное» с Ниной Димогло, передает enews.md

    «Даже любовь не бывает всегда монолитной. Но главное, как решаются вопросы. А то, что они должны быть вместе, и то, что говорят, что там полный разлад и раздрай, поверьте моему опыту, что страх потерять власть будет держать их вместе. Некоторые раздувают мускулы, даже у этого парламентского большинства. Надо же показать, что они в силе решать очень много вопросов и проблем. Когда есть такое техническое большинство и правительство, всегда кто-то хочет урвать побольше».

    Урекян думает, что вряд ли кому-то удастся развалить этот союз, и досрочные выборы никому не нужны. А провести выборы президентские и парламентские вместе – это глупость неимоверная, потому что страна не выдержит этой встряски

     