Марк Ткачук об уголовном деле: Это чистая фальшивка от начала и до конца

Один из основателей партии "Гражданский конгресс" Марк Ткачук считает, что уголовное дело против него в 2017 году завели по распоряжению людей из окружения бывшего лидера ДПМ Влада Плахотнюка. Об этом он заявил в ходе ток-шоу Puterea a patra.

По его словам, тогдашней власти требовались официальные мотивы для слежки за ним.

"Не было события преступления, и не было даже намека на событие преступления. В 2017 году, по какой уж причине трудно сказать, людям из окружения Плахотнюка или самому Плахотнюку, как там все устроено мне сложно понять, было очень важным вести постоянный мониторинг за мной. Для этого, кроме нелегальных инструментов, которыми, конечно обладали спецслужбы Плахотнюка, понадобились легальные: прослушка телефонов, визуальное наблюдение. Это не моя паранойя, я их видел в моем деле", - подчеркнул Ткачук.

Он назвал возбужденное против него дело "чистой фальшивкой и фальсификацией от начала до конца", отметив, что узнал о расследовании лишь в 2020 году.

Напомним, что Марк Ткачук проходит подозреваемым по делу об уклонении от уплаты налогов в Высшей антропологической школе.