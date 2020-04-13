Слусарь - Додону: Много ли вы видели случаев, когда предприниматели брали кредиты для выдачи зарплат?

Слусарь раскритиковал предложение Додона оплатить проценты по кредитам на выплату зарплат: "Игорь Николаевич, вы же когда-то были экономистом".

В силу этого статуса задам Вам вопрос: Много ли Вы видели случаев, когда экономические агенты брали кредиты для выдачи зарплат?”, - поинтересовался Александру Слусарь, цитируемый ipn.md

"Как в нынешней ситуации подавляющее большинство предприятий, которые приостановили или сократили свой бизнес, сумеют взять очень краткосрочные (трёхмесячные) кредиты, если они даже приблизительно не знают, когда они смогут возобновить работу, и не имеют минимального движения наличности для других операций? Откуда у этих экономических агентов будут источники для погашения кредитов?", - задаётся вопросами вице-председатель Платформы „Достоинство и правда”.

"Игорь Николаевич, если в Вас есть хотя бы грамм искренности, когда говорите, что сотрудники для Вас „дороже всего”, то Вы не можете не знать, что не существует другого решения, кроме как взять на себя государству часть финансового бремени, стимулировать сотрудников заодно с работодателями, которые не по своей воле приостановили свой бизнес. Лучшим решением стала бы выплата непосредственно государством, в течение трёх месяцев, пособий по технической безработице всем работникам, которые вынуждены оставаться дома, в размере не менее 50% от заработной платы. Ещё 30% будут выплачивать работодатели, которые тем самым удержат свою рабочую силу и смогут немного более спокойно задуматься о внешних кредитах или грантах для перепрофилирования бизнеса. Вы прекрасно знаете, что необходимые деньги можно найти в бюджете, за счёт как внутренних, так и внешних источников. А так, что бы Вы ни предлагали, всё равно приходите к схемам, основанным на интересах", - отметил Александру Слусарь на своей странице в Фейсбуке.

Сегодня утром, 13 апреля, президент Игорь Додон объявил о том, что власти предоставят дополнительную поддержку экономическим агентам, берущим кредиты в размере фонда оплаты труда на три месяца, покрыв банковские проценты по этим кредитам за счёт государственного бюджета. По словам Игоря Додона, государство покроет банковские проценты для экономических агентов, которые запросят кредиты на последующий период, а именно до 31 декабря текущего года, для выплаты зарплат работникам или для обеспечения оборотных средств.