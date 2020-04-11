Евгений Никифорчук: У меня никогда не было лицензии на добычу руды

Депутат-демократ Евгений Никифорчук опровергает последнюю информацию, появившуюся в публичном пространстве, о том, что часть законодательных изменений, по которым правительство взяло на себя ответственность перед парламентом, является в его интересах. Депутат говорит, что у него никогда не было бизнеса в области добычи руды, отмечает IPN.

„Мне жаль, что некоторые СМИ в погоне за новостями передают непроверенные новости. У меня нет интереса в этих проектах, у меня никогда не было бизнеса в области добычи руды. Все мои интересы я декларирую уже много лет”, - заявил Евгений Никифорчук в ходе передачи „Главное”.

Политик говорит, что когда экономический агент открывает свое предприятие, в список мероприятий вводится больше услуг, чем те, которые должны быть оказаны, потому что впоследствии сложно делать изменения.

Более того, чиновник говорит, что для добычи руды в Республике Молдова необходимо иметь лицензию, выданную властями.

„У меня никогда не было лицензии на добычу руды. Ни один журналист не проверил, из чего уплачивают налоги соответствующие фирмы. Фирмы, о которых идет речь, предоставляют транспортные услуги, строительные материалы, а не руду”, - уточнил депутат.

Одно из законодательных изменений, за которое правительство во главе с Ионом Кику взяло на себя ответственность, но которое впоследствии было приостановлено Конституционным судом, предусматривает снижение налогов на добычу руды.