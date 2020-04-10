Додон: У меня нет, не было и не может быть гражданства другой страны

Президент Игорь Додон опроверг информацию о наличии у него гражданства другой страны.

Об этом он заявил в пятницу, отвечая на вопрос о наличии у президента Молдовы гражданства другой страны, передает infotag.md

В ходе еженедельного выпуска «Президент отвечает», который провел в прямом эфире в социальных сетях, Додон опроверг эту информацию, которую обнародовал на днях примар города Бельцы, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. Оппозиционный политик заявил, что «Додон получил гражданство другой страны по ускоренной процедуре, будучи уже президентом Молдовы».

«У меня нет, не было и не может быть гражданства другой страны. Я считаю, что президент представляет государство, он не может иметь и гражданство другого государства. Президент Молдовы может быть только гражданином Молдовы», - подчеркнул Додон.

По его мнению, «представители оппозиционных партий преднамеренно вбрасывают в общественное пространство подобные сообщения, чтобы отвлечь общество от реальных проблем».

«Они пытаются втягивать нас в различную полемику, мешая нам управлять нынешней кризисной ситуацией, связанной с пандемией коронавируса. Они действуют по принципу «Чем хуже – тем лучше». Извините, для них будет лучше, если в стране будет больше смертей от COVID-19. Они не довольны тем, что власти управляют ситуацией и неплохо справляются. Мы будем и дальше работать, с честью преодолеем эти трудности. Не нужно обращать внимание на всех сумасшедших и их заявления», - подчеркнул Додон.

Отвечая на вопрос об инициативе некоторых депутатов относительно переноса выборов президента и возврата к избрания президента в парламенте, Додон напомнил, что всегда выступал за всенародные выборы.

«Это принципиальная позиция. Я выступал за всенародные выборы президента, такого же мнения придерживается подавляющее большинство населения. И я считаю, что президента нужно и далее выбирать в ходе прямых выборов», - подчеркнул Додон.

На прошлой неделе почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков заявил, что необходимо вернуться к выборам президента в парламенте. По его мнению, решение Конституционного суда от 4 марта 2016 года о переходе к всенародным выборам президента является незаконным, так как Конституционный суд не имеет право менять Конституцию. Многие аналитики восприняли эту инициативу Дьякова как стремление гарантировать избрание Игоря Додона президентом на второй срок в парламенте, голосами депутатов от коалиции в составе Партии социалистов и Демократической партии.