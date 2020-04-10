Канду о решении КС: Поздравляю с этой маленькой победой за верховенство закона

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Фото: TVC21

Лидер группы Pro Moldova Андриан Канду прокомментировал слова премьера Иона Кику о том, что обращение в Конституционный суд оппозиции привело к приостановке закона для поддержки населения.

Лидер группы Pro Moldova Андриан Канду заявил, что для мер по борьбе с кризисом, вызванным COVID-19, достаточно решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает agora.md

"Дорогие правители, я поздравляю вас с новым крупным просчетом. Насколько серьезными должны быть нарушения, чтобы быть признанными судом, в который вы делегировали своих бывших партийных представителей?

Чрезвычайное положение не означает коррупцию, злоупотребления и нарушения. Мы не позволим вам качать головой, пока люди остаются дома и пользоваться сложной ситуацией в стране.

Комитет по чрезвычайным ситуациям мог и может незамедлительно одобрить поддержку народа, парламент мог бы в двух чтениях проголосовать за закон, так что уже в тот же день он был бы принят, так как это было и являются эффективными правовыми инструментами для поддержки населения и врачей.

Я не думаю, что вам когда-нибудь хватит инструментов для злоупотреблений и коррупции. Делайте дело и заканчивайте с играми. Я поздравляю всех коллег в парламенте с этой маленькой победой верховенства закона. И да, господин премьер-министр Кику, правительство может осуществить все перечисленные вами меры с помощью простого решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям", - сказал Канду.

Напомним, что сегодня Конституционный суд отменил закон, за который правительство приняло на себя ответственность в контексте борьбы с COVID-19, из-за чего невозможно осуществлять выплаты безработным и реализовать меры в поддержку бизнеса.