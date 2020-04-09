Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Из-за решения Конституционного суда выплаты безработным приостановлены

    09.04.2020 17:15 TVC21 Новости - Политика

    Конституционный суд отменил закон, за который правительство приняло на себя ответственность в контексте борьбы с COVID-19. По словам премьера Иона Кику, это стало результатом обращения в суд оппозиционных партий.

    Таким образом, по словам премьер-министра, правительство больше не может обеспечить выдачу выплат по безработице, не может отложить уплату налогов экономическим агентам или снижать НДС для сектора HoReCa.

    Глава исполнительной власти обвинил в этом контексте авторов жалобы, поданной в Конституционный суд в популизме и политических играх, что привело к остановке закона.

    "В этом контексте нам придется срочно собраться вместе с коллегами в правительстве для созыва заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Возможно, нам придется принять еще более жесткие ограничения", - сказал Ион Кику.

     