Из-за решения Конституционного суда выплаты безработным приостановлены

Конституционный суд отменил закон, за который правительство приняло на себя ответственность в контексте борьбы с COVID-19. По словам премьера Иона Кику, это стало результатом обращения в суд оппозиционных партий.

Таким образом, по словам премьер-министра, правительство больше не может обеспечить выдачу выплат по безработице, не может отложить уплату налогов экономическим агентам или снижать НДС для сектора HoReCa.

Глава исполнительной власти обвинил в этом контексте авторов жалобы, поданной в Конституционный суд в популизме и политических играх, что привело к остановке закона.

"В этом контексте нам придется срочно собраться вместе с коллегами в правительстве для созыва заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Возможно, нам придется принять еще более жесткие ограничения", - сказал Ион Кику.