Ренато Усатый призвал создать Комитет по спасению населения

Председатель "Нашей партии" Ренато Усатый призвал все оппозиционные формирования объединиться в Комитет по спасению и поддержке населения страны.

В ходе брифинга он подверг резкой критике правительство за неэффективное, по его мнению, управление ситуацией в республике в условиях пандемии коронавируса, передает infotag.md

"Уважаемые коллеги-политики, те, кто говорит, что хотите лучшего для граждан Молдовы, я призываю, чтобы мы все объединились и создали комитет по спасению и поддержке населения. Давайте уже соберемся потому, что мой призыв на прошлой неделе никем не был услышан", - сказал он.