Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ренато Усатый призвал создать Комитет по спасению населения

    07.04.2020 14:10 TVC21 Новости - Политика

    Председатель "Нашей партии" Ренато Усатый призвал все оппозиционные формирования объединиться в Комитет по спасению и поддержке населения страны.

    В ходе брифинга он подверг резкой критике правительство за неэффективное, по его мнению, управление ситуацией в республике в условиях пандемии коронавируса, передает infotag.md

    "Уважаемые коллеги-политики, те, кто говорит, что хотите лучшего для граждан Молдовы, я призываю, чтобы мы все объединились и создали комитет по спасению и поддержке населения. Давайте уже соберемся потому, что мой призыв на прошлой неделе никем не был услышан", - сказал он.

     