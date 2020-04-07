Андрей Нэстасе рассказал о несостоявшейся встрече с Кику

Лидер ППДП Андрей Нэстасе вчера должен был встретиться в правительстве с премьер-министром Ионом Кику. Стоит отметить, что о встрече заранее не сообщалось.

Однако вчера вечером Нэстасе написал в Facebook пост на эту тему, отметив, что встреча не прошла, потому что премьер-министр отменил ее в последний момент на том основании, что он хотел встретиться с Андреем Нэстасе «с глазу на глаз», сообщает agora.md

«Сегодня мы должны были поговорить с премьер-министром Кику. Мы очень хотели встретиться, обсудить тревожные цифры, предложить решения, рассказать о наших анализах. Премьер-министр отменил эту встречу в последний момент, когда я, Александру Слусарь и Дину Плынгэу, уже находились в здании правительства. Причина? Господин Кику хотел встретиться со мной "с глазу на глаз". Я должен публично сообщить премьер-министру, что Андрей Нэстасе интересы и нужды Республики Молдова и ее народа, никогда не обсуждает “с глазу на глаз”», - написал Нэстасе в Facebook. Тот факт, что эта встреча была запланирована, подтвердил советник премьер-министра Виталий Драганча. По его словам, встреча должна была состояться с Андреем Нэстасе, а «не со многими другими, желающими участвовать в ней».

«К сожалению, г-н Нэстасе настроен больше на свои эмоции, чем на уже установленную повестку дня. Если говорить о соблюдении некоторых соглашений, то несоблюдение этого требования исходит от г-на Нэстасе, который первоначально согласился встретиться с премьер-министром с глазу на глаз», - сказал Драганча для unimedia.info.