Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Павел Филип о предстоящем кризисе: Мы должны стимулировать внутреннее производство

    07.04.2020 13:45 TVC21 Новости - Политика

    Лидер Демократической партии Молдовы, бывший премьер-министр Республики Молдова Павел Филип утверждает, что в настоящее время власти страны должны остановить все инвестиционные проекты. Более того, он уточняет, что все финансовые ресурсы должны быть направлены на доходы граждан и поддержку бизнес-среды, малых и средних предприятий, передает IPN.

    По мнению Павла Филипа, руководство страны должно думать о мерах с точки зрения роста безработицы, снижения финансовых потоков, денежных переводов, а мир в целом будет очень медленно двигаться.

    „Коллеги из Минэкономики уже создали рабочую группу, есть три основных элемента: Национальный банк, Министерство экономики и Министерство финансов, которые думают об этих посткризисных мерах, но которые необходимо предпринять сегодня. Этот кризис для Республики Молдова можно рассматривать и как возможность. Практически после этого кризиса многие страны начнут с чистого листа. Вещи, которые в обычное время двигаются медленно, в период кризиса могут двигаться очень быстро”, - заявил Павел Филип в ходе передачи „Puterea a Patra” на телеканале N4.

    Быйвший премьер утверждает, что в результате преодоления пандемии COVID-19, которая спровоцирует экономический кризис, страны будут изолироваться, а Республика Молдова должна принять меры по стимулированию внутреннего производства и поддержанию объема экспорта.

    „Эти посткризисные меры следует рассматривать через макроэкономическую призму и денежно-кредитную политику, их нельзя рассматривать отдельно. Из того, что мы наблюдаем, Нацбанк движется хорошо, правительство пытается синхронизироваться и с точки зрения денежно-кредитной политики, у Республики Молдова есть все шансы справиться хорошо с ситуацией. Что касается макроэкономических мер, я думаю, что после этого у нас будет изоляция стран в целом. У нас будут граждане, возвращающиеся домой, и чтобы не допустить повышения уровня безработицы, мы должны принять меры по стимулированию внутреннего производства. Мы также должны сделать все возможное, чтобы сохранить уровень экспорта, тот, который был в Молдове. Конечно, стимулирование областей, которые принесут рабочие места, области будущего, области ИТ”, - сказал Павел Филип.

     