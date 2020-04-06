Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Лица с легкими формами COVID-19 больше не будут госпитализированы
    Лица с легкими формами COVID-19 больше не будут госпитализированы, заявил в понедельник премьер-министр Ион Кику, уточнив, ...
    0
    Додон предложил ввести мораторий на политические диспуты во время пандемии
    Президент Республики Молдова Игорь Додон предлагает ввести мораторий на политические дебаты в этот трудный период, ...
    2
    Граждане без медицинского полиса не получат пособие по безработице
    Если у граждан Республики Молдова, независимо от того, находятся ли они в стране или намереваются в неё прибыть, отсутствует ...
    57
    Виктор Парликов: Молдове необходимо снизить зависимость от импорта
    Я бы сфокусировался в первую очередь на реализации 2 проектов, а именно: на наращивании экспорта, снижении зависимости ...
    99
    В Молдове зарегистрировали 161 новых случаев COVID-19
    Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике ...
    108
    За последние сутки в Молдову въехало 1944 человека
    За 24 часа границу Республики Молдова пересекли 2 777 человек. 1 944 человека въехали в Молдову. ...
    105
    Слусарь рассказал как сэкономить миллиарды леев
    Мы должны умерить аппетиты и сократить расходы в бюджете каждого учреждения до 30 %: на ремонт, приобретение машин, без ...
    214
    Филип не разделяет мнения Дьякова касательно выбора президента в парламенте
    Лидер ДПМ Павел Филип, похоже, не разделяет идею своего однопартийца Дмитрия Дьякова, который предложил обсудить возможность ...
    217
    Игорь Додон говорит, при каких условиях могут быть отложены президентские выборы
    Президент Игорь Додон утверждает, что президентские выборы, которые должны состояться осенью, могут быть отложены в ...
    221
    Молдаване больше не обязаны покупать медицинскую страховку при въезде в страну
    Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова подписала распоряжение, отменяющее обязанность граждан Республики ...
    124

    • Додон предложил ввести мораторий на политические диспуты во время пандемии

    06.04.2020 11:09 TVC21 Новости - Политика

    Президент Республики Молдова Игорь Додон предлагает ввести мораторий на политические дебаты в этот трудный период, вызванный распространением коронавируса в стране.

    «Граждан Республики Молдова не интересует, когда будут выборы, как мы будем выбирать, кого выберем. Мы все заинтересованы в том, чтобы выйти из этого кризиса с наименьшими потерями», – заявил президент в воскресенье вечером после заседания Единого центра управления кризисом, вызванным COVID-19, передает noi.md

    Глава государства призвал политический класс выработать решения и предложения по преодолению кризиса. Президент объявил, что готов обсудить с каждым конкретные меры по преодолению кризиса.

    «Пусть каждый из нас подставит плечо. Не распространяя панику, а через поддержку», – отметил президент. Додон предложил, чтобы этот мораторий был временным и действовал до конца режима чрезвычайного положения.

     