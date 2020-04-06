Додон предложил ввести мораторий на политические диспуты во время пандемии

Президент Республики Молдова Игорь Додон предлагает ввести мораторий на политические дебаты в этот трудный период, вызванный распространением коронавируса в стране.

«Граждан Республики Молдова не интересует, когда будут выборы, как мы будем выбирать, кого выберем. Мы все заинтересованы в том, чтобы выйти из этого кризиса с наименьшими потерями», – заявил президент в воскресенье вечером после заседания Единого центра управления кризисом, вызванным COVID-19, передает noi.md

Глава государства призвал политический класс выработать решения и предложения по преодолению кризиса. Президент объявил, что готов обсудить с каждым конкретные меры по преодолению кризиса.

«Пусть каждый из нас подставит плечо. Не распространяя панику, а через поддержку», – отметил президент. Додон предложил, чтобы этот мораторий был временным и действовал до конца режима чрезвычайного положения.