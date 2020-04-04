Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Филип не разделяет мнения Дьякова касательно выбора президента в парламенте

    04.04.2020 15:08 TVC21 Новости - Политика

    Лидер ДПМ Павел Филип, похоже, не разделяет идею своего однопартийца Дмитрия Дьякова, который предложил обсудить возможность избрания главы государства в парламенте.

    По словам Филипа, предложение Дьякова не отражает позицию ДПМ.

    «Это личное мнение моего коллеги», - сказал Филип, цитирует realitatea.md

    По мнению бывшего премьер-министра, эпидемиологическая ситуация слишком сложна, чтобы сейчас начинать дискуссии о президентских выборах.

    «Я не думаю, что эта идея уместна даже на уровне обсуждения, особенно сейчас», - кратко прокомментировал Павел Филип.

    Напомним, что в посте на своей странице в Facebook Дьяков предложил, чтобы в контексте пандемии COVID-19 глава государства снова избирался парламентом.

    «В последние дни все больше и больше важных людей высказывают свое мнение относительно президентских выборов. Многие предлагают отложить их в связи со вспышкой короновируса, которая свалилась на наши головы. Я согласен, что влияние этого несчастья на наше общество будет трудно оценить сегодня. Убежден, что нормальная избирательная кампания будет невозможна на фоне тех бед, которые нас ждут. Вот почему я предлагаю обсудить не перенос этих выборов, а возвращение к выборам президента в парламенте. Президентство должно стать фактором стабильности, политического равновесия и национального согласия», - написал политик.

     