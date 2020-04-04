Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Игорь Додон говорит, при каких условиях могут быть отложены президентские выборы

    04.04.2020 14:22 TVC21 Новости - Политика

    Президент Игорь Додон утверждает, что президентские выборы, которые должны состояться осенью, могут быть отложены в случае объявления нового чрезвычайного положения. И это в условиях, когда некоторые специалисты в области здравоохранения утверждают, что осенью может произойти вторая волна эпидемии COVID-19, передает IPN.

    „Во-первых, мы сейчас не думаем о выборах. Я считаю, что о выборах думают больше наши оппоненты, которые уже видят себя в предвыборной кампании. У нас другие приоритеты”, - заявил Игорь Додон в рамках нового выпуска передачи „Президент отвечает”.

    Глава государства отметил, что, согласно законодательной процедуре, выборы – президентские или парламентские, могут быть отложены только в случае чрезвычайного положения. Чрезвычайное положение, которое действует сейчас, должно завершиться 15 мая, однако оно может быть продлено в зависимости от развития событий. И если будет объявлено новое чрезвычайное положение, естественно, что выборы будут отложены.

    „Я очень надеюсь, что мы не дойдем до этой ситуации. Но опять же, президентские выборы не являются приоритетом для меня лично, и я думаю, что и для правительства то же. Мы должны преодолеть эту ситуацию, а затем вернемся ко всему, что касается политической повестки дня”, - отметил президент.

     