Дьяков предложил вернуться к выборам президента в парламенте

Почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков предложил, чтобы в контексте пандемии COVID-19 глава государства снова избирался парламентом.

Об этом политик написал в посте на своей странице в социальной сети Facebook:

«В последние дни все больше и больше важных людей высказывают свое мнение относительно президентских выборов. Многие предлагают отложить их в связи со вспышкой короновируса, которая свалилась на наши головы. Я согласен, что влияние этого несчастья на наше общество будет трудно оценить сегодня. Убежден, что нормальная избирательная кампания будет невозможна на фоне тех бед, которые нас ждут. Вот почему я предлагаю обсудить не перенос этих выборов, а возвращение к выборам президента в парламенте. Президентство должно стать фактором стабильности, политического равновесия и национального согласия», - написал политик, цитирует tvrmoldova.md

Дьяков предлагает партиям бороться за кресло премьер-министра.

Напомним, что 4 марта 2016 года Конституционный суд вынес решение о внесении изменений в Конституцию и постановил, что президент должен избираться в ходе прямого голосования. Это произошло после того, как Владимир Воронин был дважды избран главой государства в парламенте в 2001 и 2005 годах. В ноябре 2016 года Игорь Додон был избран президентом Республики Молдова прямым голосованием.