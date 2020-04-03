Чубашенко: Президентские выборы надо отменить

Я не раз говорил, что я считаю незаконным решение Конституционного суда от 4 марта 2016 года. Речь идет о прямых президентских выборах.

Об этом в передаче «Главное» сказал журналист Дмитрий Чубашенко.

"Пусть проголосуют еще раз в парламенте, но это долгая процедура, она занимает до 12 месяцев. Мы сейчас выйдем из этого дурдома с ЧП и эпидемией и вступим в другой дурдом под названием "прямые президентские выборы". Они не нужны даже с утилитарной точки зрения. А если еще считать, что они незаконные, ставится под вопрос их легитимность.

Необходимо отменить решение КС и не проводить прямые выборы. За те же деньги можно провести внеочередные парламентские выборы. Сейчас парламент не отражает ту ситуацию, которая была год назад, на момент его избрания. В парламенте надо избрать президента", - отметил Чубашенко.