Додон о российском кредите: В соглашении нет никаких ограничений

Молдова в ближайшее время получит от России кредит в размере 200 миллионов евро. Об этом сказал глава республики Игорь Додон.

Он поблагодарил Российскую Федерацию за оказанную помощь нашей стране "в столь трудное для всех время".

"Россия – это великая страна, но в этой ситуации они могли отказаться. Я на днях разговаривал с руководством и с Дмитрием Николаевичем Козаком, который сказал, что они свое слово держат, как и обещали", - сказал Додон.

При этом он отметил, что в кредитном соглашении нет положений, обуславливающих сферу применения этих средств, что позволит выделить деньги не только на инфраструктурные проекты.

"В кредитном соглашении нет никаких ограничений, где мы можем использовать эти деньги. Конечно, мы будем использовать их для решения других проблем, кроме инфраструктуры. Я хочу воспользоваться случаем и выступить с месседжем к западным партнерам. Помогайте Молдове в этой ситуации, помогайте без условий. Я знаю, что сейчас ведутся непростые переговоры с МВФ. Я знаю, что наши европейские партнеры заявили, что готовы помочь странам "Восточного партнерства" и тем, кто имеет Соглашение об ассоциации с ЕС. Мы будем очень рады, и граждане, и жители Молдовы будут об этом помнить всегда, кто и как нам помогал в этой ситуации", - подчеркнул Додон.

Напомним, что ранее глава государства сообщил о том, что Россия предоставит Молдове кредит именно на инфраструктурные проекты, в частности, строительство и ремонт дорог.