Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Заседание парламента не состоялось из-за отсутствия кворума

    02.04.2020 14:26 TVC21 Новости - Политика

    Заседание парламента, на котором должны были одобрить ответственность кабмина за законопроект по антикризисным мерам, закончилось, так и не начавшись.

    Это произошло по причине того, что депутаты от ПСРМ и ДПМ не явились. В отсутствие кворума собрание было отменено, сообщает agora.md

    Лидер группы Pro Moldova Андриан Канду назвал сложившуюся ситуацию "безобразием".

    «Сегодня мы стали свидетелями цирка, организованного парламентским большинством. К сожалению, процедуры демократии не соблюдаются. Чтобы правительство смогло взять на себя ответственность и процедура была соблюдена, премьер-министр должен был представить проект. Мы находимся в ситуации, когда мы можем констатировать, что механизм не работает, не говоря уже о безобразном поведении коллег. Мы поражены бесчувственностью и издевательским отношением, которые демонстрирует правительство», - сказал Канду.

     