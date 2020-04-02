Заседание парламента не состоялось из-за отсутствия кворума

Заседание парламента, на котором должны были одобрить ответственность кабмина за законопроект по антикризисным мерам, закончилось, так и не начавшись.

Это произошло по причине того, что депутаты от ПСРМ и ДПМ не явились. В отсутствие кворума собрание было отменено, сообщает agora.md

Лидер группы Pro Moldova Андриан Канду назвал сложившуюся ситуацию "безобразием".

«Сегодня мы стали свидетелями цирка, организованного парламентским большинством. К сожалению, процедуры демократии не соблюдаются. Чтобы правительство смогло взять на себя ответственность и процедура была соблюдена, премьер-министр должен был представить проект. Мы находимся в ситуации, когда мы можем констатировать, что механизм не работает, не говоря уже о безобразном поведении коллег. Мы поражены бесчувственностью и издевательским отношением, которые демонстрирует правительство», - сказал Канду.