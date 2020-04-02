Санду оспорила в суде требование о приобретении медполиса для диаспоры

Председатель Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду оспорила в Апелляционной палате Кишинева решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 31 марта о введении обязательства иметь медицинский полис для возвращающихся из-за рубежа граждан РМ.

В эфире телеканала Jurnal TV она назвала данное решение "неконституционным", отметив, что "не существует нормативных положений, которые бы позволили властям препятствовать возвращению людей домой", передает infotag.md

"Власти не должны искать и придумывать предлоги, как в случае с наличием полиса, без которого гражданина не допустят на авиарейс в Молдову", - уверена она.

Санду заявила, что считает решение Комиссии "незаконным" и будет добиваться его отмены.

Премьер-министр Ион Кику отреагировал на это в социальных сетях, назвав "прискорбным тот факт, что кто-то пытается делать политику на трагедии граждан, вместо того, чтобы поддержать тех, кто имеет проблемы с покупкой полиса".

"Лично я готов, в дополнение к моей зарплате в марте, которую пожертвовал на борьбу с коронавирусом, пожертвовать и апрельскую, чтобы помочь в приобретении полиса согражданам, которые возвращаются в страну", - отметил он.

Кику призвал "к солидарности", отметив необходимость разработки проекта, который поможет гражданам в трудной ситуации возвращаться домой.