Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ренато Усатый: Молдова оказалась не готова к удару коронавируса

    02.04.2020 13:15 TVC21 Новости - Политика

    Молдова оказалась не готова к удару коронавируса, у правительства нет ресурсов, чтобы поддержать здравоохранение, людей и бизнес, - считает председатель "Нашей партии" (НП), примар Бэлць Ренато Усатый.

    Он мотивировал в facebook это тем, что "проводившиеся десятилетиями эксперименты по "оптимизации" здравоохранения убили эту систему и она сейчас с огромным напряжением пытается оказать заболевшим и людям с подозрением на вирус минимальную помощь", передает infotag.md

    Политик не исключил, что реальный масштаб эпидемии преуменьшается из-за невозможности проводить массовое тестирование населения.

    "Закрывая глаза на реальные масштабы проблемы, власти "обещают" то 500 заболевших, то 2 000, то 28 000. Бюджеты всех видов трещат по швам, а водоворот кризиса затягивает целые отрасли, тысячи больших, средних и малых предприятий, сотни тысяч работников. Государство бросило на произвол судьбы своих граждан за рубежом. Возвращение на родину людей, которые оказались в отчаянном положении, без работы, крыши над головой и денег на жизнь за границей (а таких десятки тысяч), саботируется", - считает он.

    По словам Усатого, в этих условиях "кое-кто продолжает предвыборную кампанию и ведет себя так, будто чрезвычайное положение продлится вечно".

    "Играя на страхе населения перед эпидемией, в расчете на то, что "вирус все спишет", политиканы от власти пытаются закручивать гайки, нарушать конституционные права граждан и даже зарабатывать на эпидемии. Давайте переживем этот апрель. Надеюсь, эпидемия пойдет на спад. Чрезвычайное положение отменят. После этого, в мирных условиях, нам нужно вместе решать, как жить и работать дальше", - сказал Усатый.

     