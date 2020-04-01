Канду: Когда мы критикуем власти, мы должны предлагать решения

Парламентская оппозиция считает, что власти Республики Молдова и политический класс страны должны консолидироваться в борьбе с вирусом COVID-19.

Однако, помимо этой консолидации, должна быть прозрачность и модель демократического общения, отмечает ipn.md

„Мы должны сплотиться как общество и политический класс, оценивать то, что делают власти хорошо и критиковать, но когда мы критикуем, мы должны предлагать решения, которые могли бы принести пользу обществу, пользу в борьбе с коронавирусом, чтобы выйти из этого кризиса с минимальным ущербом. Должна быть прозрачность во всем, а не только в определенный период. Мы должны понять, если за существующими транзакциями есть финансовые интересы. Должно быть правильное и своевременное общение, чтобы соблюдались правила демократии”, - заявил лидер парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду в ходе передачи „Политика Натальи Морарь”.