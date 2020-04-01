Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Санду: Мер, предложенных властями, мало для сохранения рабочих мест

    01.04.2020 14:15 TVC21 Новости - Политика

    Председатель Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду считает, что экономических мер, предложенных государством 30 марта, недостаточно, чтобы сохранить рабочие места.

    Она отметила в социальных сетях, что "предложенные меры - возмещение предприятиям, вынужденно прекратившим деятельность, налогов и социальных взносов с доходов физических лиц, и увеличение минимального пособия по безработице, недостаточны", передает infotag.md

    "Только крупные предприятия, которые смогут выплачивать зарплаты, выиграют от этих мер. А малые и средние предприятия, которые осуществляют выплаты на основе текущего оборота, не имеют возможности платить ни зарплату, ни налоги. И предлагаемые меры могут сделать увольнение более привлекательным, поскольку пособие по безработице получат только те, кто потерял работу", - отметила Санду.

    Она вновь призвала власти обеспечить "выплату в течение трех месяцев 75% от базовой заработной платы пострадавшим от технической безработицы, чтобы сохранить рабочие места и предотвратить цепное банкротство предприятий в активной стадии кризиса".

    "Учитывая замедление экономической активности и принимая во внимание прогнозы глобального экономического спада, мы настоятельно призываем правительство также принять срочные и решительные меры для обеспечения доступа компаний к ликвидности. Это замедлит экономический спад и даст домохозяйствам, экономическим агентам и государственным учреждениям возможность проанализировать последствия кризиса и адаптировать свою деятельность в соответствии с новыми реалиями", - отметила Санду.

     