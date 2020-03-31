Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кику: Граждане стали чаще сообщать о тех, кто не соблюдает самоизоляцию

    31.03.2020 14:20 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Ион Кику сообщил, что все больше и больше граждан обращаются в полицию, чтобы заявить о людях, которые не соблюдают режим самоизоляции, что, по мнению премьера, свидетельствует о повышении уровня «общественного сознания», сообщает eNews.

    В ходе вчерашней пресс-конференции Ион Кику сказал, что есть «ряд признаков и свидетельств того, что наше общество гораздо лучше стало осознавать опасность, с которой мы столкнулись», пишет point.

    «Мы отмечаем лучшее сотрудничество между гражданами и сотрудниками МВД и полиции. Поступает много звонков с сообщениями о тех, кто не соблюдает режим самоизоляции, что очень помогает полиции. Мы наблюдаем лучшее осознание гражданами существующей опасности», - заявил Кику.

    Отметим, что вчера были подтверждены 35 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число граждан, инфицированных COVID-19, в нашей стране составляет 298 человек. 15 заболевших выздоровели, а 2 пациента скончались.

    Обновлено ( 31.03.2020 14:22 )  