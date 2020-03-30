Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дмитрий Чубашенко: Президент взял на себя всю ответственность (видео)

    30.03.2020 16:51 TVC21 Новости - Политика

     «Получится ли у него разрулить ситуацию или нет, оценят люди». Об этом в передаче «Главное» с Ниной Димогло говорил журналист Дмитрий Чубашенко, сообщает eNews.

    «Сейчас всю ответственность взял на себя президент. Он фактически напрямую руководит чрезвычайной комиссией, ходит на все совещания, заседания. Ситуация складывается так: или пан, или пропал. Получится у него разрулить ситуацию или нет, люди оценят. Например, что касается выборов в Хынчештах. Их еще долго будут припоминать, что от них не отказались и оппозиция, и власть.  Они должны были вместе договориться об их отмене. Но оппозиция молчала, и она сейчас не знает, как оправдаться, считает Чубашенко.

     

     