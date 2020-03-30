Дмитрий Чубашенко: Президент взял на себя всю ответственность (видео)

«Получится ли у него разрулить ситуацию или нет, оценят люди». Об этом в передаче «Главное» с Ниной Димогло говорил журналист Дмитрий Чубашенко, сообщает eNews.

«Сейчас всю ответственность взял на себя президент. Он фактически напрямую руководит чрезвычайной комиссией, ходит на все совещания, заседания. Ситуация складывается так: или пан, или пропал. Получится у него разрулить ситуацию или нет, люди оценят. Например, что касается выборов в Хынчештах. Их еще долго будут припоминать, что от них не отказались и оппозиция, и власть. Они должны были вместе договориться об их отмене. Но оппозиция молчала, и она сейчас не знает, как оправдаться, считает Чубашенко.