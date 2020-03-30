Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Глава государства озвучил новые инициативы для поддержки населения и экономики Молдовы

    30.03.2020 16:08 TVC21 Новости - Политика

    Президент Республики Молдова Игорь Додон сегодня принял участие в еженедельном совещании с председателем парламента Зинаидой Гречаной и премьер-министром Ионом Кику, после чего на брифинге глава государства озвучил ряд инициатив для поддержания социально-экономической стабильности в стране в условиях кризиса, сообщает eNews.

    Президент сделал следующее заявление:

    "1. Тем предприятиям, которые приостановили работу по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, государство за счет средств госбюджета поможет сохранить рабочие места и выплатит зарплаты путем возврата 100% налогов с доходов физических лиц, социальных взносов, взносов в фонд медицинского страхования, то есть 44-45% от фонда заработной платы.

    2. Другим предприятиям, которые приостановили работу полностью или частично, но не по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, будет возвращено 60% налога с доходов физических лиц, социальных взносов, взносов в фонд медицинского страхования.

    3. Лицам, которые работали минимум девять месяцев на одном предприятии и потеряли рабочее место, следует обратиться в бюро по трудоустройству – им будет выплачено от 60% до 80% зарплаты с последнего рабочего места. Для этого Фонд занятости населения Республики Молдова будет увеличен втрое.

    4. Лицам, у которых минимум 9 месяцев нет стажа работы или которые не имели постоянного места работы в последнее время, и при этом они не могут воспользоваться классической процедурой для пособия по безработице, государство выплатит сумму, равную размеру минимально гарантированной оплаты труда, то есть 2775 леев.

    5. Госслужащим, которые находятся на первой линии борьбы с вирусом и у кого подтвердилось инфицирование COVID-19 (врачи, медсестры, полицейские и др.), государство окажет единовременную помощь в размере 16 тысяч леев, что равняется двум средним зарплатам по стране".

    Игорь Додон сообщил, что власти страны примут и другие меры для поддержки населения и экономических агентов, пишет moldpress.

     