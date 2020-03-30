Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ренато Усатый: Цуцу сдался молдавским властям в результате договоренностей

    30.03.2020 02:35 TVC21 Новости - Политика

    Бывший депутат-демократ Константин Цуцу решил сдаться молдавским правоохранительным органам в результате договоренностей и с определенными гарантиями. Об этом заявил в прямом эфире в Facebook лидер Политической партии „Наша партия” Ренато Усатый, цитируемый IPN.

    „Цуцу сдался по договоренности. Это одна из первых ласточек, результат коалиции Партии социалистов с Партией демократов. Да, Цуцу сейчас посидит в тюрьме, но без человека, имя которого на букву „Е” начинается, пока так скажу, это невозможно было сделать”, - сказал Ренато Усатый в прямом эфире в соцсетях.

    Политик напомнил о предвыборной кампании для президентских выборов 2016 года, когда Константин Цуцу „просто поиздевался над кандидатом Игорем Додоном” во время его предвыборной встрече в Бэчое.

    „Как может сегодня себя чувствовать и вести Додон, когда в предвыборную кампанию в 2016 году Цуцу в Бэчое на встрече с избирателями, там было несколько сотен человек, сказал Додону: „Слышишь, Додон, сел в машину и свалил отсюда!”. Понимаете, насколько у Додона этот гонор, гордыня, но сегодня без гарантий тут и ноги Цуцу не было бы”,- заявил Ренето Усатый.

    Ренато Усатый сказал, что Цуцу начал вымаливать свое возвращение в Молдову, потому что начались очень серьезные криминальные разборки в Румынии, связанные с контрабандой сигарет, из-за чего Цуцу прятался там.

    Константин Цуцу сдался молдавским правоохранительным органам на КПП Леушень-Албица. Антикоррупционная прокуратура выдвинула ему обвинение в извлечении выгоды из влияния и незаконном обогащении. Он будет находиться в карантине дома в течение 14 дней и не будет иметь права покидать населенный пункт.

     