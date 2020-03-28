Чрезвычайные меры, которых государство должно предложить в ближайшие дни, Платформа DA

После борьбы с пандемией, приоритетом должна быть срочная идентификация источников выживания для граждан и предпринимателей Республики Молдова, отмечает вице-председатель Платформы DA Александр Слусарь на своей странице в Facebook.

По данным Платформы DA, одной из чрезвычайных мер, которую государство должно предложить в ближайшие дни, с ее применением в следующем месяце, является кардинальное исправление бюджета. Александр Слусарь отмечает, что необходимо отказаться от нескольких капитальных инвестиций, в первую очередь от инвестиций в сферу центрального публичного управления, где должны оставаться деньги, выделенные для строго необходимых вещей (зарплаты и пенсии). Кроме того, требуется немедленное обращение за финансовой поддержкой к внешним партнерам и увеличение объема кредитов от коммерческих банков для Министерства финансов.

Необходимо удвоение заработной платы врачам и всему медицинскому персоналу и существенное увеличение финансовых ресурсов, выделяемых на приобретение защитного оборудования. Ресурсы необходимы и для частичного финансирования технической безработицы и прекращения деятельности мелких коммерсантов из-за закрытия рынков. В списке предложений также содержится отсрочка оплаты социальных и медицинских взносов, а также НДС для предприятий в области HoReCa, торговля непродовольственными товарами и связанная с ними отрасль, легкая промышленность, деятельность СЭЗ, сельское хозяйство, туризм, авиация и т. д. не менее чем на 6 месяцев.

Александр Слусарь вносит в список срочных мер и введение моратория на государственные проверки до конца года; анналирование штрафов за коммунальные услуги не менее чем на 3 месяца с государственным кредитованием поставщиков соответствующих услуг и переговоры правительства и НБМ с коммерческими банками о реэшалонировании кредитов для экономических агентов и населения не менее чем на 6 месяцев.

Соответствующие меры были подробно обсуждены с бизнес-средой и последуют и другие, которые могут применятья постепенно, уточняет вице-председатель Платформы DA.