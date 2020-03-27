Додон призвал сограждан не пытаться вернуться на родину любыми путями

Президент Игорь Додон призвал граждан Молдовы за рубежом не пытаться вернуться на родину любыми путями, а держать связь с дипломатическими представителями страны.

Об этом он заявил в пятницу в ходе еженедельного выпуска "Президент отвечает", который провел в прямом эфире в социальных сетях, передает infotag.md

"Мы помогаем гражданам страны, оказавшимся в трудной ситуации за рубежом. В период с 15 марта по настоящее время в Молдову вернулось почти три тысячи граждан. Сегодня будет еще два чартера из Москвы. Но не нужно пытаться возвращаться любыми путями, чтобы не оказаться заблокированными где-то", - подчеркнул Додон.

Он напомнил, что вопросами возвращения граждан уполномочено заниматься только министерство иностранных дел и дипломатические представительства за рубежом.

"С ними нужно держать связь. Чартерные рейсы, которые организовываются, согласованы с МИДЕИ. Никакие политики и прочие "балаболы" не должны этим заниматься. Есть и случаи обмана наших граждан, кто-то пытается заработать на этой ситуации", - отметил президент.

Он подчеркнул, что нет возможности вернуть в страну всех граждан, которые находятся за рубежом.

"Мы хотим, чтобы они вернулись, но это невозможно сделать сразу", - подчеркнул он.

По его мнению, нынешняя ситуация может стать и хорошей возможностью для трудовых мигрантов, которые возвращаются на Родину.

"Мы будем изыскивать возможность помогать им. Это активные люди, которые смогут начать свой бизнес в Молдове, создавать рабочие места. Это вызов для всех нас, и мы вместе должны с ним справиться. Как говорят китайцы, каждый кризис - это еще и новые возможности. После этого кризиса Европа будет другой, ЕС будет другим, но и Молдова будет другой", - подытожил Додон.