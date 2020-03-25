Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Додон о солдатах на улице: Они будут помогать полиции и не должны пугать граждан

    25.03.2020 15:38 TVC21 Новости - Политика

    Солдаты, вышедшие на улицы, не должны пугать граждан, поскольку они помогают полиции справиться с создавшейся ситуацией, сообщает eNews.

    Об этом заявил президент Игорь Додон на брифинге для прессы, пишет point.

    «В общей сложности мы рассмотрели четыре сценария развития ситуации, в которой мы находимся сейчас. В настоящее время мы перешли к сценарию номер 2. То есть мы перешагнули порог в 100 человек, инфицированных COVID-19. Чтобы предотвратить рост числа, мы должны прибегнуть к более жестким мерам», - сказал президент.

    Напомним, что ранее властями было принято решение ограничить доступ к паркам, игровым площадкам и многолюдным общественным местам.

    «Люди в возрасте 63 лет входят в зону риска. Таким образом, они не должны выходить из дома без уважительной причины. Более того, они будут получать пенсии на дому, а за коммунальные услуги, которые не будут оплачиваться вовремя, штрафы не будут налагаться», - уточнил глава государства.

    К настоящему времени было составлено 84 протокола в отношении физических и юридических лиц, нарушивших режим карантина.

    На сегодняшний день в стране зафиксировано 125 случаев коронавирусной инфекции, 1 человек умер, а 2 излечились.

     