Додон о солдатах на улице: Они будут помогать полиции и не должны пугать граждан

Солдаты, вышедшие на улицы, не должны пугать граждан, поскольку они помогают полиции справиться с создавшейся ситуацией, сообщает eNews.

Об этом заявил президент Игорь Додон на брифинге для прессы, пишет point.

«В общей сложности мы рассмотрели четыре сценария развития ситуации, в которой мы находимся сейчас. В настоящее время мы перешли к сценарию номер 2. То есть мы перешагнули порог в 100 человек, инфицированных COVID-19. Чтобы предотвратить рост числа, мы должны прибегнуть к более жестким мерам», - сказал президент.

Напомним, что ранее властями было принято решение ограничить доступ к паркам, игровым площадкам и многолюдным общественным местам.

«Люди в возрасте 63 лет входят в зону риска. Таким образом, они не должны выходить из дома без уважительной причины. Более того, они будут получать пенсии на дому, а за коммунальные услуги, которые не будут оплачиваться вовремя, штрафы не будут налагаться», - уточнил глава государства.

К настоящему времени было составлено 84 протокола в отношении физических и юридических лиц, нарушивших режим карантина.

На сегодняшний день в стране зафиксировано 125 случаев коронавирусной инфекции, 1 человек умер, а 2 излечились.