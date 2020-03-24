Премьер-министр: Гражданам старше 63 лет запрещается покидать дом без крайней необходимости

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С 25 марта жителей старше 63 лет власти призывают оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу, сообщает eNews.

Об этом на своей странице в соцсети facebook написал премьер-министр Ион Кику.

"Начиная с 25 марта 2020 года людям старше 63 лет, запрещается находиться вне места жительства и в общественных местах без острой необходимости, за исключением: поездок по служебным делам, когда деятельность не может быть осуществлена удаленно; передвижения для покупки продуктов; поездок, связанных с получением медицинской помощи, которая не может быть отложена; поездок по другим причинам, которые нельзя откладывать (например, смерть члена семьи, нужды людей и домашних животных и т. д.)", - написал премьер.

Ранее сообщалось, что было принято решение, что работники почты будут доставлять пенсии пожилым людям на дом.

Также, с 25 марта ограничен в муниципиях и районных центрах Молдовы доступ в парки, скверы, детские площадки в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.