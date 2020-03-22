Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Министр юстиции о коронавирусе: Мы боремся с невидимым врагом, который может уничтожить нашу нацию

    22.03.2020 16:17 TVC21 Новости - Политика

    «На данный момент меры, которые приняло государство, не очень агрессивны. И мы надеемся, что люди поймут, что надо консолидироваться, ведь есть риски против нас всех. Но у нас есть и другие инструменты». Об этом заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской министр юстиции Фадей Нагачевский, передает eNews.

    -Что на самом деле представляет из себя режим ЧС?

    «Мы боремся с невидимым врагом, который может уничтожить нашу нацию. Все зависит от нас. Государство имеет все инструменты, все законодательные возможности для того, чтобы соблюдать права человека, но и чтобы бороться с ним. На данный момент меры, которые приняло государство, не очень агрессивные. И мы надеемся, что люди поймут, что надо консолидироваться, мобилизоваться и понять, какие риски есть. Если люди не поймут, тогда у нас есть и другие инструменты».

    По словам Нагачевского, на основании Европейской Конвенции  человеку гарантируется очень много фундаментальных прав. В период ЧС государство не может лимитировать право на жизнь, на безопасность, на свободу, юридически человека нельзя сделать рабом. Но можно лимитировать свободу передвижения, свободу слова, если появляются агрессивные заявления или лживая информация, которая дестабилизирует государство.

    «В случае, если люди не понимают, что они должны сидеть дома, они гуляют, есть способы, чтобы государство реагировало очень быстро вплоть до штрафных санкций», утверждает министр юстиции.

     